Moins chers, mieux encadrés : le modèle des Ehpad publics landais

Au milieu de la forêt landaise se trouve Labrit, 870 habitants. La maison des retraites et ses 63 résidents est placée au centre de cette commune rurale. À peine poussé la porte, nous faisons la connaissance de Suzane, 85 ans, la main glissée dans celle de son mari. Elle évoquait les petites attentions dignes d'une maison de retraite haut de gamme. Pourtant, cet établissement est public comme l'écrasante majorité des Ehpad du département. Une spécificité landaise depuis les années 90 pour ne pas faire du profit sur le grand âge. Une philosophie que le directeur général du centre intercommunal d'action sociale (CIAS) Cœur Haute Lande, Sabres (Landes), Christophe Deyris, dit appliquer au quotidien. "Quand on a un euro, on le dépense au profit des usagers et des résidents, des professionnels qui travaillent. Déjà, ça change quand même la vision. On est là pour nous occuper des personnes âgées et rien d'autre", a-t-il expliqué. Premier avantage de ce statut, partout dans les Landes, le prix de l'hébergement est plafonné à 1 800 euros par mois, soit 200 euros de moins que la moyenne nationale. Le département aide aussi les familles qui en ont besoin, peu importe l'Ehpad choisi, comme c'est le cas à Morcenx-la-Nouvelle. Près de la moitié des résidents de cet Ehpad bénéficient de l'aide sociale. Sans elle, Augustin, lourdement handicapé, n'aurait jamais eu une place près de la maison de sa sœur Cathy qui lui rend visite tous les jours. L'établissement compte neuf professionnels pour dix résidents, trois de plus que la moyenne française. Mais même ici, la pénurie de soignant se fait sentir. L'équipe cherche un médecin depuis plusieurs mois. Malgré cette crise des vocations, les maisons de retraite publique ont donc de nombreux atouts. Mais combien coûtent elles aux contribuables landais ? "Ça représente à peu près 10 % du budget du département", a répondu Xavier Fortinon, président (PS) du conseil départemental des Landes. Soit environ deux fois plus que la moyenne d'autres départements français. Pour un foyer fiscal landais, cela revient à 200 euros chaque année. TF1 | Reportage V. David, F. Thommen, J. Gardet