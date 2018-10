Moissac : les habitants profitent une dernière fois des températures estivales

Le mois d'octobre arrive à sa moitié, mais les températures restent encore estivales à Moissac, en Tarn-et-Garonne. En effet, le thermomètre affiche entre 20°C et 30°C, des conditions idéales pour les rameurs d'aviron. Sur les eaux calmes du Tarn, avec une température de 22°C, les membres de l'Aviron Club Moissac profitent une dernière fois du beau temps pour s'entraîner. A noter que le Tarn-et-Garonne connaîtra sa première offensive automnale le 14 octobre 2018. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.