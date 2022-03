Moldavie : le voisin de l'Ukraine s'inquiète

La Moldavie n’est pas en guerre, mais plus les jours passent, plus elle paraît proche pour les 6 000 habitants de Vadul Lui Voda, à 30 kilomètres de la capitale Chisinau. Cette peur porte le nom de Transnistrie, un territoire séparatiste pro-russe, situé à seulement quelques mètres du village. La seule chose qui sépare la Transnistrie du village est le fleuve Nistru. Le pont qui permet de le traverser est déjà gardé par des hommes armés, des soldats russes. La Moldavie estime qu’ils seraient près de 1 500, déjà présents sur territoire à la frontière avec l’Ukraine. Les habitants pensent à fuir. Mais comment faire ? Beaucoup n’ont pas les moyens étant donné que la Moldavie est l’un des pays les plus pauvre d’Europe. Les Moldaves se préparent à fuir. Les Français installés dans le pays aussi. Tatiana et Thierry Ernst vivent dans la capitale Chisinau depuis douze ans. Chez eux, la télévision est allumée en continu. Pour l’instant, le couple souhaite rester en Moldavie et apporter leur aide aux réfugiés Ukrainiens qui arrivent par dizaines de milliers. TF1 | Reportage I. Bornacin, N. Clerc