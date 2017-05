Ce jeu de quilles de bois inventé en Finlande en 1996 rencontre un engouement certain ces dernières années, au point qu’il s’est fait une petite place sur les terrains de pétanque français. Le Molkky a aussi l’avantage d’être un jeu tout terrain et familial. Et si vous ne le saviez pas, les champions du monde actuels de ce sport sont… français.