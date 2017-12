C'est une comédie qu'il ne faudra pas rater en cette période de fête. "Momo" sortira sur les écrans le 27 décembre 2017. Pour l'occasion, nous avons reçu les deux acteurs principaux du film, Catherine Frot et Christian Clavier, pour commenter les premières images du long métrage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.