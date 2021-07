Mon coin de paradis : à la découverte du Monal

C'est la traite aux aurores. Il fait huit degrés, c'est aussi ça la montagne. Nous rencontrons le dernier troupeau du Monal (Savoie). Il y a un siècle, une vingtaine de familles et leurs vaches peuplaient le vallon. Une vie en autarcie où il fallait tout inviter comme le frigo. Alain est l'un des rares habitants de ce hameau aujourd'hui cassé. Ils sont d'ailleurs les seuls à pouvoir y accéder en voiture. Quant à Internet ou au téléphone, c'est un luxe dont on se passe encore. Pour trouver le couvert, il y a le refuge de Gérard ouvert tout l'été. Il cuisine comme au bon vieux temps, avec ce que la nature lui offre. Offrez par ailleurs aux nouveaux venus les murmures de l'eau en y ajoutant un tapis de fleurs. L'effet est immédiat : "c'est la tranquillité, le silence, les bonnes énergies, c'est un cadeau" ; "c'est un voyage dans le temps" ; "il y a tout pour plaire, mais c'est loin", lancent-ils. Grimpons ensemble la falaise du Monal et découvrons le paysage que celle-ci nous offre.