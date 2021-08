Mon coin de paradis : à la découverte d'un lagon en Occitanie

On pourrait se croire dans les îles au bout du monde. Nous sommes pourtant au milieu de l'étang de Thau, entre Sète et Marseillan, aux tocs. Une dune marine naturelle qui s'étend sur 11 km et forme de petits îlots. Pour accéder à ce petit coin secret, il faut nécessairement prendre un bateau et y avoir été initié par un Sétois. Loin des plages bondées, on se rêve ici en Robinson Crusoé. Il faut arriver tôt pour choisir son îlot. Des îlots modelés par les tempêtes et les courants. Un paysage mouvant qui se métamorphose chaque année. La température de l'eau est aussi un autre atout de taille, 3 à 4°C de plus que la mer. On s'y baigne comme dans une piscine. Mais il faut apprendre à préserver ces fonds sous-marins. Certaines espèces comme la grande nacre sont en voie de disparition. Il faut aussi faire attention à ne pas arracher avec les ancres des bateaux, ces herbiers indispensables à la vie de l'étang. Ce territoire, il faut aussi apprendre à le partager avec les oiseaux notamment. Cette année, la partie centrale des tocs a été interdite d'accès sur cinq kilomètres d'avril à fin juillet pour permettre aux oiseaux de nicher. Sur un autre îlot, les dérèglements liés au changement climatique ont encore laissé des traces. L'endroit a subi des perturbations météorologiques très fortes. Alors, il faut que les usagers du site prennent conscience que c'est une zone fragile. Il faut la respecter et essayer de l'éviter en tout temps. Pour conserver ce petit coin de paradis, il faut trouver un juste équilibre entre activités nautiques humaines et préservation de la biodiversité.