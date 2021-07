"Mon coin de paradis" : La Normandie plein sud !

Comme un air de bout du monde. Dans la Manche, il existe une plage exposée plein sud, l'une des seules de la région. Sable fin et mer transparente, un paysage de carte postale qui se mérite. On vous emmène à la découverte de ce littoral idyllique. Il faut d'abord traverser le bocage normand et ses routes pas toujours très larges. Un lieu unique qui offre une vue imprenable sur l'île de Tatillon. C'est ici que notre trajet prend fin. Direction la plage. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ce paysage, le premier réflexe est bien souvent de prendre des photos. Lorsque l'on connaît cette plage et sa quiétude, difficile de ne pas y revenir. Olivier Morel, pêcheur amateur, en est tombé amoureux et a décidé de venir vivre à Réville il y a quelques années. Sur son bateau, il connaît parfaitement l'endroit. "Par ici, on va aller dans le secteur, là il y a un spot qui n’est pas mal pour pêcher le bar aux leurres de surface", décrit-il . En 30 ans de pêche, Olivier n’a jamais connu un endroit comparable. Lorsque la mer est calme, on peut y voir les poissons nager en surface. Pour profiter de ce littoral, il y a ceux qui préfèrent se poser sur le sable et contempler l'horizon. Puis il y a ceux qui optent pour une approche plus sportive. La pointe de Saire accueille de nombreux sports nautiques comme le paddle. Nous rencontrons Pierre Jean-Claude, gérant du seul commerce de la plage. "Le Goéland 1951", ce bar restaurant a une particularité : "Alors ici, c'est le cœur de l'établissement en fait, c'est un ancien blockhaus allemand de la Seconde Guerre mondiale et ici, c'est le pas de tir qui était fait pour protéger l'ensemble de la baie", explique-t-il. Il y a 6 ans, il n'a pas hésité à quitter la ville pour reprendre ce commerce de plage. Le coucher de soleil embellit cette vue exceptionnelle. Difficile de faire mieux. D'ailleurs, le bar affiche complet. "Finir les soirées sur la plage, je connais peu d'endroits en France qui ressemblent à celui-là, un coin de paradis", note une cliente. Visiblement, on n’est pas le seul à définir ce coin de Normandie comme coin de paradis.