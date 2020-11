"Mon commissariat.fr" : une plateforme en ligne pour échanger avec des policiers

Depuis le début du deuxième confinement, le nombre de questions est passé de 100 à plus de 1 000 par jour. Derrière les écrans de la plateforme "moncommissariat.fr" se trouvent douze policiers spécialement formés à ce nouvel outil. Ils se relaient sept jours sur sept pour répondre aux questions via une messagerie instantanée. Le but est notamment de rappeler les restrictions de déplacement. Si la majorité des interrogations concernent en ce moment le confinement, ce commissariat propose d'autres démarches en lien avec la sécurité du quotidien. Pré-plainte en ligne, contenus frauduleux sur Internet, escroquerie... les signalements sont transférés ensuite vers les services concernés. Cette nouvelle plateforme permet aussi de désengorger les centres d'appel du 17, submergés lors de la première vague épidémique, comme au commissariat central de Bordeaux. Avant de décrocher son téléphone, une seule question se pose donc : est-ce une urgence ? Si ce n'est pas le cas, il est désormais possible d'avoir des réponses en ligne.