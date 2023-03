"Mon crime" : Ozon plonge dans les années 30

Accusée du meurtre d’un producteur, une jeune actrice aidée de son amie avocate plaide la légitime défense. Les deux femmes détournent avec brio les accusations et se servent du procès comme d’une tribune pour la cause des femmes. Elles décrochent ainsi l’acquittement et la gloire. "J’avais déjà fait des comédies, il y a 20 ans "Huit femmes" et il y a dix ans "Potiche". Ce film, c’est un peu le troisième volet d’une trilogie sur la condition féminine", confie le François Ozon. Ce cinéaste dépoussière une pièce des années 30, mais garde le phrasé et l’ambiance des pièces et des films de ces années-là. "Le fait de placer ça dans les années 30 permet d’en faire une comédie et d’avoir une forme de légèreté", explique Nadia Tereszkiewicz, une des actrices. Ozon convoque dans "Mon crime" des acteurs fidèles mais également des artistes plus inattendus. "Mon crime" est le 22ème long métrage de François Ozon. Il est l’un des rares réalisateurs français un film par an dont des genres toujours différents. TF1 | Reportage S. De Vaissière, C. Bienenfeld