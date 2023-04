Mon toit vaut de l'or !

En image, un immeuble est en chantier au nord de Paris. Six appartement neuf, c'est très rare dans ce quartier. Ce promoteur, Bertrand Sliosberg, espère les vendre à un peu plus de 10 000 euros le mètre carré. Il a fallu douze mois de travaux, pour passer d’un état à un autre. À Paris, 10 % des immeubles pourraient être surélevés, tout en respectant les règles de l'urbanisme. Mais avant de construire en hauteur, il faut convaincre les copropriétaires de vendre leur tour. Le toit de cet immeuble en image, ou plutôt le droit de construire, s'est négocié à 300 000 euros, avec les 50 copropriétaires. Pour le président du syndicat, Teddy Leguillier, l’argent est plus que bienvenu. Le bâtiment a 100 ans, il faut changer les canalisations, ravaler la façade, refaire l’isolation. Les 300 000 euros vont donc servir à refaire toute l’isolation de l'immeuble. Il y aura même assez pour installer un ascenseur. Quelques rues plus loin, il y a un autre projet. Ici, le bâtiment va doubler de taille. Il va passer de quatre à huit étages. L’argent du droit de construire là encore, va payer des travaux de rénovation. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Le Goic