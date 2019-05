Monaco : le Grand Prix de la démesure

Le Grand Prix de Formule 1 de Monaco va se dérouler dans l'après-midi du dimanche 26 mai. Cette course sera diffusée en direct sur TF1 à partir de 14h50. Elle risque de faire un peu plus de bruit. Dans le championnat du monde de cette discipline, ce rendez-vous en principauté est unique en son genre. Installer le circuit au cœur de la ville est toujours une gageure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.