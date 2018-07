Mondial 2018 : comment les Belges préparent leur demi-finale contre les Bleus ?

Il y a encore quelques jours, aucun supporter tricolores n'aurait parié que la France et la Belgique s'affronteront en demi-finale du Mondial 2018. Et pourtant, cette affiche aura bel et bien lieu le 10 juillet prochain. Si les Bleus se sont déjà remis au travail, qu'en est-il du côté des Diables Rouges ? Comment préparent-ils leur demi-finale contre les joueurs français ? Et surtout, les Belges ont-ils des bottes secrètes en vue de ce match ? Plus de détails avec : Thierry Coiffier, notre envoyé spécial à Nakhabino (Russie). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.