Mondial 2018 : les Belges réalisent leur rêve d'affronter les Bleus en demi-finale

Le rêve des Diables rouges depuis le début du Mondial est devenu réalité. Ils vont affronter les Bleus en demi-finale le mardi 10 juillet 2018, à 21 heures. Leurs supporters n'en reviennent toujours pas. Une chose est sûre, cette demi-finale prévue entre la France et la Belgique sera une rencontre d'exception. Les détails avec Sébastien Hembert, notre envoyé spécial à Tournai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.