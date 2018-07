Mondial 2018 : les deux équipes affichent leur sérénité à la veille de la finale

La France et la Croatie s'affronteront le 15 juillet en finale de la Coupe du monde de football en Russie. Alors que les Bleus rêvent d'une deuxième étoile de Champions, "les Vatreni" de la Croatie sont eux galvanisés par l'idée d'en décrocher une première. À moins de 24 heures du dernier tableau du Mondial 2018, à quoi les deux équipes ont-elles passés cette dernière journée ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.