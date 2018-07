Mondial 2018 : la France a retrouvé son engouement pour les Bleus

La victoire des Bleus contre les joueurs de "la Celeste" en quart de finale du Mondial en Russie a rallumé la flamme entre la France et son équipe nationale de football. Désormais, elle croit en la victoire finale des hommes de Didier Deschamps. Par ailleurs, les déclarations d'amour pour les Bleus pullulent sur les réseaux sociaux. Et dans cet exercice, la créativité des supporters n'a pas de limite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.