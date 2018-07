Mondial 2018 : l'élimination du Brésil est un drame national

A Copacabana, les fans du Brésil ne cachent pas leur peine après l’élimination de la Seleçao en quarts de finale de la Coupe du monde contre la Belgique. "Ce n'est pas le football qu'on attend de la part du Brésil ! C'est une honte !", crient les supporters en colère. De leur côté, les Belges s’en sont donné à cœur joie en se moquant des Brésiliens et notamment de Neymar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.