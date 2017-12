Mondial 2018 : le sort a été clément avec les Bleus

Le tirage au sort des premiers matchs de la Coupe du monde 2018 a eu lieu ce vendredi 1er décembre 2017, à Moscou. Un Mondial 2018 qui s'annonce favorable pour les Bleus, qui auront pour adversaires le Pérou, le Danemark et l'Australie, en groupe C. Didier Deschamps espère sans doute avoir la même réussite qu'il y a vingt ans. Il lui reste un peu plus de six mois pour construire une équipe et réussir l'entrée dans la compétition à Kazan, le 16 juin 2018, contre l'Australie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 01/12/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 1er décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.