Mondial 2018 : comment suivre la finale du 15 juillet 2018 ?

Le nombre de téléspectateurs qui suivront la finale de la Coupe du monde 2018 est estimé à un milliard, dont 65 millions de Français. Pour bien profiter de cet événement, chacun définit ses conditions idéales : une soirée entre amis ou en famille avec un barbecue, des cocktails et autres boissons, de la pâtisserie, etc. Il y a également ceux qui préfèrent rejoindre les fan zones pour mieux vivre cette rencontre France-Croatie. Certaines familles partiront également en vacances et espèrent arriver à destination pour profiter du match. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.