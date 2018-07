Le Mondial a-t-il changé la Russie ?

L'équipe russe ne sera pas en finale, mais cette Coupe du monde n'a pas été mauvaise au regard de son parcours. Plus encore, le pays tout entier a profité de cette compétition en matière d'image. Par ailleurs, les milliers de supporters étrangers ont découvert un pays loin des clichés et les Russes ont aussi changé leur regard sur l'extérieur, avec cette fête qui a conquis toute la Russie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/07/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.