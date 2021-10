Mondial au Qatar : être prêt quoi qu'il en coûte

À moins de cinq cents jours du mondial, le riche petit émirat n'en finit plus de construire. Il espère accueillir des milliers de visiteurs qui devront tous être vaccinés pour accéder au stade. Visite exceptionnelle du stade Al Bayt tout juste terminé. Il ressemble à une tente de Bédouin traditionnel. " C'est un stade qui reflète la culture du Qatar. Il y a 60 000 places. La cérémonie d'ouverture commencera ici avec le tout premier match", indique Majid Al Bader, directeur de projet. Et directement intégré aux tribunes, un hôtel. "C'est pour les invités VIP que nous accueillerons. On a 96 suites comme celle-ci, tout autour du stade", poursuit-il. Du grand luxe, même pour les vestiaires des joueurs avec SPA et jacuzzi. Mais le plus incroyable, c'est l'air conditionné partout dans le stade. "La climatisation, c'est une première pour une coupe du monde", note Saud Abdul Ghani, ingénieur université du Qatar. Pas très écologique tout ça, mais dehors, il peut faire jusqu'à 45 °C. Le Qatar est prêt à tout pour réussir sa Coupe du monde. Certains l'appellent déjà le mondial de la démesure. Dans un centre de recherche botanique. L'émirat a mis trois ans pour faire pousser un gazon qui peut survivre au climat du désert. "Ce gazon est parfait pour les stades parce qu'il correspond au standard de la FIFA et au jeu des footballeurs", Yasser Al Mulla, directeur paysage et gazon. Mais les conditions de vie des ouvriers migrants ne sont pas encore conformes au droit international des travailleurs. C'est ce que dénoncent des ONG depuis des mois. Selon ces organisations, les accidents de travail dans les stades ont entraîné de nombreux décès, notamment en raison de l'extrême chaleur. Sur place, aucun responsable qatari n'a voulu s'exprimer. Mais sous la pression internationale et la menace d'un boycott, le Qatar s'est engagé comme il est écrit dans un communiqué officiel à faire des réformes et garantir la sécurité des ouvriers sur les chantiers. Découvrez la suite de cette enquête dans la vidéo en tête de cet article