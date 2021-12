Mondial de handball : l'ultime défi des Bleues

Cet après-midi, les handballeuses françaises espèrent pleurer de joie, comme lors de la demi-finale. "Toutes pour une et une pour toutes", c'est la devise de cette équipe. Ensemble, elles ont déjà tout gagné et aujourd'hui elles visent un titre de championne du monde. Petit réveil musculaire ce matin : "on essaie de ramener de l'énergie". Alors d'où vient la force de cette équipe ? Peut-être de leur unité. Avec elles, les séances d'entraînement se font toujours en chantant et en dansant. Depuis quatre ans, des Jeux olympiques aux championnats du monde et d'Europe, rien ne résiste aux handballeuses françaises. Le sélectionneur, Olivier Krumbholz, parle d'un savant mélange des générations. De Béatrice Edwige, 33 ans, à Pauleta Fopa, tout juste 20 ans. L'expérience, la fougue, la rigueur, mais aussi la bonne humeur, cet après-midi, elles rêvent d'une victoire seulement quatre mois après leur sacre olympique. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, G. Truillet, F. Soyer