Mondial de l'Auto : plus de 200 voitures d'époque défilent en l'honneur des 120 ans de construction automobile

Le Mondial de l'Auto, qui a lieu à Paris tous les deux ans, ouvrira ses portes le jeudi 4 octobre 2018. Pour marquer cette édition, une parade assez particulière a été organisée ce dimanche 30 septembre 2018. En effet, 260 voitures retraçant 120 ans de construction automobile ont défilé sur les Champs-Elysée. Elles rouleront dans tout Paris, au milieu des voitures modernes. Parmi les participants, on retrouve la Renault Type A présentée au public pour la première fois lors du premier Salon international de l'Automobile.