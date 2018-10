Mondial de l'auto : pourquoi les grands constructeurs boudent-ils cet événement ?

Peugeot, Renault et Citroën sont présents à l'édition 2018 du Mondial de l'auto, qui a ouvert ses portes jeudi 4 octobre. Cependant, certains amateurs sont frustrés puisqu'une dizaine de constructeurs étrangers comme Fiat, Volkswagen, Opel ou encore Nissan, sont absents de ce grand rendez-vous. Pour cause, le coût de ces salons. Chaque marque doit en effet dépenser plusieurs centaines de milliers d'euros pour son stand. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.