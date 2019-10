Mondial de rugby 2019 : la cruelle défaite des Bleus

Les jeunes Bleus ont donné la leçon aux Gallois et enthousiasmé leurs supporters durant 74 minutes, mais ils ont finalement échoué aux quarts de finale du Mondial 2019. Le XV de France s'est incliné face au Pays de Galles sur un score de 19-20. En cause, un ballon perdu qui a offert un essai à leurs adversaires, mais également l'expulsion de Vahaamahina les contraignant à jouer les 30 dernières minutes à quatorze. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.