Mondiaux d'athlétisme : les sportifs écrasés par la chaleur au Qatar

Le bon sens, c'est manifestement ce qui a manqué terriblement à la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). Cette année 2019, elle a attribué les championnats du monde au Qatar. Avec une température de 35°C et un taux d'humidité de 75%, le 50 km marche a viré au massacre à Doha. Les coureurs ont abandonné un à un. Parmi eux le Français Yohann Diniz. Le champion en titre n'a réussi à boucler qu'un tiers du parcours. S'élancer à 23h30 n'y a rien changé.