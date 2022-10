Mondiaux de bras de fer : tout est dans la tête !

Le bras de fer est t-il un sport de gros bras ? Oui, mais pas seulement. La preuve en trois points. Point numéro un : la technique. Au championnat du monde, à Dieppe encore plus qu'ailleurs, les ferristes doivent maîtriser leurs appuis et postures. Il y a une ambiance bonne enfant, mais cela n'empêche pas d'être stratège. Point numéro deux : la stratégie. Dans cet immense bar normand, l'arbitre doit passer 450 compétiteurs. Japonais, Polonais, Danoise, Canadienne, des femmes et des hommes de 32 pays et autant de tactiques. Faire fonctionner son cervelet autant que ses biceps est indispensable pour les vétérans du bras de fer. Point numéro trois : l'expérience. David Oukoloff, un ferriste Français de 64 ans, enchaîne les titres dans sa catégorie des plus de 105 kilos. Il nous raconte qu'après avoir joué au rugby pendant 30 ans, il a commencé à avoir des douleurs aux genoux à 48 ans. C'est alors qu'il a découvert par hasard le bras de fer sportif et dès la première année, il a été champion de France vétéran. TF1 | Reportage Q. Fichet, B. Rey, M. Lezis