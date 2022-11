Monique et Marcel : les rois du bowling

L’accueil est triomphant, à la hauteur de l'exploit. À 70 et 94 ans, Monique et Marcel reviennent dans leur résidence senior avec le titre de champion de France et des étoiles plein les yeux. "C'était super, on avait quand même une sacrée pression. Il y avait beaucoup de bruit, c’était très grand”, raconte Monique Carreau. Jeudi, à la Paris Games Week, ils étaient les plus âgés, mais devant l’écran, ils n’ont pas tremblé. Une participation leur a suffi pour montrer que tout n’est pas question d’âge, et pour rendre fiers tous leurs amis restés en Bretagne. Monique et Marcel ne sont pourtant pas des experts. Ils ont commencé à s'entraîner, il y a à peine six mois, et ont déjà une certaine maîtrise. "J'essaie le mieux possible de tenir ma main à plat, et bien droite, c’est le seul moyen” explique Marcel. La résidence n’avait pas prévu de former des compétiteurs, mais ils se sont un peu trop pris au jeu. Maintenant, le nouveau jeu sera de battre les champions. Nous avons tenté, mais c’était sans succès. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel