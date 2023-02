Monoxyde de carbone : intoxication à la messe

Plus de 300 personnes étaient réunies dans une église de Tincques (Pas-de-Calais), quand dans l’assemblée, des participants se plaignent de maux de tête. C’était une cérémonie religieuse en mémoire de plusieurs jeunes. Un chauffage au gaz affectueux serait à l’origine d’une intoxication au monoxyde de carbone. Immédiatement, les secours sont appelés. Une cinquantaine de personnes sont placées sous appareil respiratoire et quatorze sont hospitalisées. Toutes devraient pouvoir rentrer chez elle dans la journée de ce dimanche. Ce matin, les pompiers sont revenus sur les lieux pour des tests complémentaires. Ils alertent sur la dangerosité du monoxyde de carbone. Le commandant Christophe Krajewski explique que "c’est un gaz mortel. Il est assez sournois parce qu’il est incolore, inodore et insipide. Donc il est difficilement détectable, voire indétectable par les sens humains". Pour plus de sécurité chez vous, les pompiers vous incitent donc à installer un détecteur de monoxyde de carbone en plus de votre détecteur de fumée obligatoire. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette