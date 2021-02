Mont-Blanc : bataille au sommet entre la France et l’Italie

La carte de cette nouvelle aire est présentée à la presse. Stupeur en Italie, comme le confirmera l'arrêté publié quelques mois plus tard par le préfet de la Haute-Savoie. La zone de protection inclut trois secteurs, qui, pour l'Italie, appartiennent à son territoire. La polémique est vieille de 160 ans. Dans trois zones de seulement quelques kilomètres carré, la France et l'Italie ne sont pas d'accord sur la frontière. Les cartes françaises incluent les dômes du Goûter, l'intégralité du Mont-Blanc, et le glacier du Géant à notre territoire. Mais pour les Italiens, ces trois secteurs sont en Italie. Pas d'habitant, de la glace et de la neige, ni or ni pétrole, le conflit est symbolique. Après ce nouvel épisode, la France est accusée par les Italiens d'avoir envahi leur pays. À la tête du combat, l'extrême droite italienne. Au cœur de cette polémique, qui prête généralement à sourire, le Mont-Blanc et ses 4 809 m. Les écoliers français apprennent qu'il est entièrement en France, pour les petits Italiens, la frontière passe au sommet. Il est donc franco-italien. Sujet ultra-sensible surtout depuis que les Italiens se sont découvert une passion toute récente pour le toit de l'Europe. Pour ce guide chamoniard, il serait temps de faire comme les autres frontières montagnardes. Un tracé passant par le sommet comme le défendent les Italiens. En attendant, les tracés français et italiens continuent de s'opposer et à travers le monde, les éditeurs de carte doivent prendre partie pour l'un ou l'autre des belligérants. Pour l'instant, le territoire contesté n'a pas provoqué de guerre entre la France et l'Italie, mais il a parfois des conséquences inattendues. Depuis 1860, chaque pays a produit ses propres cartes, et le flou demeure. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu que seuls Emmanuel Macron et le président du Conseil italien peuvent trancher le litige autour d'une table. Les plus radicaux en appellent à l'Europe, mais la Commission juge le sujet pas vraiment prioritaire. Ce qui est sûr c'est que la guerre du Mont-Blanc n'aura pas lieu. Comment ce conflit est-il perçu chez l'ennemi, côté italien ?