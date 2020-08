Mont-Blanc : les mille et une façons de l'admirer

En Haute-Savoie, il y a mille et une façons d'admirer le Mont-Blanc. Tout d'abord au Mont Caly où nous avons rencontré Françoise. Elle est habituellement aux premières loges pour "voir toute la chaîne du Mont-Blanc jusqu'au Beaufortain". À 1 500 mètres d'altitude, l'endroit est idéal pour une pause déjeuner. Le panorama est splendide. "On ne se lasse jamais de la vue", décrit Michel Pellisson, propriétaire du restaurant "Les Chevrelles" aux Gets (Haute-Savoie). Mais c'est finalement au sommet de la Bourgeoise, à 1 770 mètres, que les nuages nous révèlent en partie le toit de l'Europe. "C'est quasiment la plus belle vue et la plus accessible", selon Thomas Latorré, pilote de parapente "Les Tontons Volants" à Samoëns. L'été, le site est très prisé pour la pratique du parapente.