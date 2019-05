Mont Everest : des alpinistes périssent à cause de l'affluence

Ces dernières années, l'ascension du mont Everest attire de plus en plus de candidats. Cet afflux a eu des conséquences dramatiques dont la mort de plusieurs personnes. Certaines d'entre elles ont succombé au froid et à la fatigue, d'autres n'ont pas pu être secourues à temps. Les autorités népalaises sont pointées du doigt, car elles délivreraient trop de permis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.