Le Mont-Saint-Michel, évacué suite à des menaces faites aux forces de l'ordre

Vers 7h30, dans la matinée du dimanche 22 avril, le préfet de la Manche a ordonné l'évacuation du Mont-Saint-Michel suite à des menaces proférées à l'encontre des forces de l'ordre. Les habitants et les visiteurs ont été confinés dans une caserne du site avant sa réouverture en début de l'après-midi. L'individu à l'origine des menaces est toujours recherché et l'on ignore s'il est armé ou non. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.