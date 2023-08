Montagne : des océans de glace

Comme une impression de marcher sur la lune, dans un désert de pierres précieuses. Un océan de glace, une nature magnétique qui hypnotise ceux qui s'y aventurent. "Il y a quelque chose de magique, on a l'impression d'être dans un autre monde !", s'émerveille un touriste. Mais à 2 800 mètres, les touristes de l'été sont d'abord saisis par le froid. Un pas dans le royaume de la haute montagne pour les voir, ces lacs glacières. Il y en a une dizaine, au pied des géants blancs, mais il n'est pas question de s'y baigner, l'eau est à cinq degrés. Une curiosité géologique qu'on doit à la fonte des glaciers. Dans les Alpes, sous l'effet du réchauffement, chaque année, de nouveaux lacs apparaissent. Un spectacle, aussi saisissant qu'alarmant. Et dans ce chaos minéral, quelques plantes et une femme, gardienne de l'unique refuge du massif. Sans téléphone ni électricité, Laurence Calvi, est à la merci des chutes de pierres. À l'écoute d'une nature qui change, mais qui continue d'offrir ses tableaux, celui des lacs glacières, qui, plus bas, deviennent cascades. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaiz