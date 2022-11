Montagne : des températures au sommet

Un grand bol d’air en terrasse à 1 200 mètres d’altitude, en bermuda et en t-shirt, avec l'impression d’être un peu en été, c’est une douceur très inhabituelle pour les citadins venus profiter des chemins de randonnée. C’est une journée idéale, mais plutôt surprenante. Ce sont des sentiers vosgiens très fréquentés par des vacanciers venus profiter d’un thermomètre avoisinant les 25 degrés. Ces dernières années, les chaussures de randonnée avaient déjà été remises et remplacées par les skis. Même les Montagnards habitués aux aléas climatiques sur les crêtes vosgiennes sont surpris par les températures. En cette saison, la récolte des racines gentianes se fait habituellement dans des conditions plus rudes. À 1 400 mètres d’altitude, un éleveur n’a pas encore rentré ses bêtes. Elles restent dehors jour et nuit comme en été. Pour elle, les températures nocturnes sont largement supportables. C’est une fréquentation inhabituelle sur une route des crêtes souvent déjà fermée à la circulation en cette saison pour cause de neige. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings