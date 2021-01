Montagne : la neige au secours des stations

Des vacanciers heureux et une station en apparence animée. Mais l'image est trompeuse et masque une situation différente. Car en réalité, l'activité tourne au ralenti. "La carte postale est très belle, mais nos entreprises sont en crise. Sur la période de Noël, on aurait dû réaliser 20 à 25% de notre chiffre d'affaires. Là aujourd'hui, 2 à 3% seulement sont réalisés", confie Nicolas Claudel, directeur de la station de la Bresse-Hohneck (Vosges). Malgré une neige abondante et des conditions idéales, les pistes sont toutes fermées. Les amateurs de glisse accusent le coup. "Quand on voit le monde qu'il y a dans le métro, quand on voit le monde qu'il y a dans les grandes surfaces où c'est là où il y a plus de contaminations, en plein air avec des gens qui ont des masques, des gants, des casques, je ne vois pas où est le problème". Dans cette station, 450 saisonniers sont au chômage faute d'activités. Seuls deux tapis roulants sont autorisés sur une quinzaine de remontées mécaniques uniquement pour les débutants. À défaut de passer les perches, certains sont devenus agents covid. "Notre rôle, c'est d'accompagner les clients et de leur rappeler les gestes barrières", explique Quentin Fouchet. Des vacanciers nombreux, une neige abondante, des remontées mécaniques fermées, le paradoxe est difficile à accepter pour les professionnels.