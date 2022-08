Montagne : l'appel de la fraîcheur

Antoine n'en aura plus besoin. Les vacances à la montagne sont terminées. Retour à Grenoble où 33 degrés sont attendus ce samedi après-midi. "Je préférerais pouvoir rester au frais. Je supporte mal la chaleur et j'appréhende", a-t-il affirmé. Le thermomètre n'a beau affiché que 17 petits degrés ce matin, le voilà déjà habillé pour affronter la chaleur. Il a tout prévu. Faire durer le petit-déjeuner, profiter des derniers instants de fraîcheur, une famille regagnera l'Oise cet après-midi. Il fera 15 degrés de plus à leur arrivée. "Gros choc thermique" ; "Place à la chaleur", se sont-ils plaints. Quant à des touristes nantais, ils partent pour une nouvelle destination dans les Alpes : "On n'est pas pressés de rentrer. Il reste encore une petite semaine de vacances. Dans la station des Saisies, le thermomètre ne dépassera pas 25 degrés la semaine prochaine. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui arrivent aujourd'hui alors qu'une canicule est attendue dans le pays ces prochains jours. TF1 | Reportage J. Cressens, X. Boucher, T. Leroy