Montagne : l'appel des cimes

Saut en parapente, randonnée en traîneau pendant la journée ou en raquettes à la tombée de la nuit... À part le ski, il y a de nombreuses façons de profiter des plaisirs des sports d'hiver dans la vallée de Serre Chevalier. Nos journalistes s'y sont rendus et ont rencontré des vacanciers à la recherche d'émotions en pleine montagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/02/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.