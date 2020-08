Montagne : le tourisme atteint des sommets en Haute-Savoie

Cet été, les vacances hexagonales des Français ne compenseront pas l'absence de clientèle étrangère. Mais une destination tire son épingle du jeu, la montagne, où l'été s'annonce particulièrement bon, avec même des records de fréquentation. Au cirque de Sixt-Fer-à-Cheval, des records d'affluence à plus de 20 % par rapport à l'an dernier ont été enregistrés. Reportage en Haute-Savoie.