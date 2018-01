Montagne : les propriétaires veulent redonner un coup de jeune à leurs appartements des années 70

Comme partout sur notre territoire, la météo est essentielle au tourisme. Cependant, elle n'est pas la seule raison du succès. Dans les stations de ski, les propriétaires d'appartements ont dû rénover les logements proposés à la location. Devenus trop vétustes, ces appartements n'attirent plus les vacanciers. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 janvier 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.