Montagne : un Nouvel An au sommet

En 2022, Raphaëlle a décidé du haut de ses 11 ans de prendre les commandes d’un parapente. Avec sa famille, elle découvre la vallée du Giffre sous un tout nouvel angle. "Sensation incroyable de liberté, c'est vraiment génial. C'est la première bonne résolution de l'année", dit son accompagnateur. Les plus téméraires ont fait un peu de voltige, alors que les plus prudents ont choisi le télésiège pour profiter de la montagne. Le soleil est bien présent, 16 °C, de quoi donner le sourire à tout le monde même ceux qui travaillent. Courageux, trois amis se sont réveillés tôt après leur réveillon pour grimper en ski de randonnée. Ils voulaient commencer l'année ensemble. Pour beaucoup, la première journée de l'année est aussi la dernière des vacances, mais personne ne veut y penser. Profitez, le mot d'ordre est le même sur les terrasses des restaurants. Les gens gardent leurs habitudes à table et semblent ne pas commander plus légers pour compenser les excès de la veille. Cela se vérifie dans les assiettes, des hamburgers, de la fondue, mais peu de salade. Pour partir à l'assaut de 2022, une famille de l'Aube a choisi les chiens de traîneau. À la montagne, l'année est bel et bien lancée. TF1 | Reportage M. Guiheux, Q. Trigodet, Q. Danjou