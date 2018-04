Montagne : les vacanciers profitent des derniers jours de ski

Ce soleil de printemps fait le bonheur des derniers skieurs. Les pistes sont moins fréquentées qu'en hiver mais la qualité de la neige est plus aléatoire. Au terme d'une saison exceptionnelle, les grandes stations vont fermer après ce week-end. C'est notamment le cas de la station de l'Alpe d'Huez malgré les 7,5 mètres de couche de neige au pied des pistes. On n'a jamais vu une telle épaisseur en avril depuis 40 ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.