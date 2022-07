Montagnes : les reines de la Suisse

Les montagnes sont les reines de la Suisse. Elles occupent 60% du territoire. Pour explorer ce petit paradis alpin, nous allons donc souffrir, même à vélo électrique. Parmi les 12 000 kilomètres de pistes balisées, suivons la numéro neuf. Nous avons pris comme point de départ, le vignoble de Lavaux. C’est un tapis à dérouler jusqu’au lac Léman. Vu d’en haut, c’est une carte postale. Sur cette terre rocailleuse et pentue, c’est un sport de haut niveau pour les cyclistes et pour les vignerons alpinistes. On s’allongerait bien sur les banquettes, autrement dit, les rangées de cèpes. Mais on a de la route à faire. Avant de repartir, nous faisons un arrêt au stand. Sans surprise, nous n’avons trouvé que du vin. Un verre suffira. Sur notre route, nous découvrons un autre sport national, le “mushing”. Avant de tirer le traîneau l’hiver prochain, certains chiens doivent d’abord entraîner le vélo. Si seulement ils nous avaient hissées jusqu’à notre prochaine étape, qui est la cité fortifiée de Gruyère. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize.