Montagnes : les vacanciers profitent du beau temps

Le beau temps ne pouvait pas mieux tomber pour les stations de sports d'hiver en altitude. Ce matin à Châtel, des familles ont pu profiter des vélos à assistance électrique pour rouler sur la neige. Il n'était pas également rare de croiser des vacanciers en t-shirt. Certains ont délaissé les skis pour faire du pique-nique et s'installer sur les terrasses.