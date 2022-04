Montana : et au milieu coule une rivière...

Les paysages d'hiver s'effacent doucement devant le printemps naissant. Et dans le Montana, ça veut dire une chose, que la saison de la pêche à la mouche peut commencer. Dans les gorges de la rivière Gallatin, nous croisons les premiers amateurs déjà à l'eau. Comme Michael Greener, il a commencé à l'âge de 7 ans avec ses parents. Et il n'a jamais vraiment arrêté de pêcher depuis. "Quand vous pêchez un poisson, c'est magnifique. Il a des reflets de toutes les couleurs, jamais exactement les mêmes. Donc vous n'aurez pas deux fois la même prise. De toute façon, que ça morde ou pas, c'est presque un moment de méditation. Être en plein air dans le Montana, c'est forcément une belle journée", a-t-il dit. Nous suivons Mike Mansfield, guide et moniteur de pêche à la mouche. Il retourne pêcher pour la première fois depuis l'automne. Avant de s'enfoncer dans ces rivières qu'il connaît si bien, il doit préparer ses matériels, et notamment les appâts, l'indispensable mouche artificielle. Tantôt à pied, tantôt à bord de son bateau, Mike parcourt plusieurs heures de pêches. "Il faut de la patience et se dire que ça va finir par marché", a-t-il conseillé. Et si vous pensez que l'activité peut être un peu répétitive, détrompez-vous. Mike passe son temps à adapter sa stratégie. Et cela finit par payer. Des poissons à qui il rend systématiquement leur liberté. "Si on gardait toutes nos prises, il n'y aurait plus grand-chose à attraper d'ici la fin de la saison vu le nombre de gens qui viennent ici", a-t-il expliqué. Chaque année, des milliers de touristes viennent découvrir les joies de la pêche à la mouche dans les eaux du Montana. C'est d'ailleurs aujourd'hui une industrie qui pèse près de 800 millions d'euros. Bozeman est la capitale des activités de pleins airs dans le Montana et point de départ des plus belles excursions pour pêcher à la mouche. De nombreux magasins spécialisés voient les habitués revenir avec l'ouverture de la saison. Découvrez la suite de ce reportage dans le sujet en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, J. Asher