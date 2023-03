Montée des eaux : Quiberville anticipe l'inévitable

Quiberville est l'une des nombreuses communes de Normandie menacée par l'érosion. Des maisons sur le flanc de falaise où les éboulements sont réguliers et la mer qui gagne du terrain. Un camping, situé en front de mer, va disparaître. Il est relocalisé. Il s'agit d'une mesure concrète et indispensable face aux assauts de la mer. En 1999, Quiberville avait connu des inondations records atteignant deux mètres d'eau à certains endroits. Cet événement a marqué les habitants. La construction du nouveau camping à 700 mètres de la côte devrait être finie cet été. Mais s'adapter à la montée des eaux a un prix, 8,5 millions d'euros pour ce projet. L'Union européenne n'en finance que les deux tiers, alors la commune s'est endettée. "C'est un des plus gros investissements que la commune a réalisé. Mais ceci est une façon de dire : on anticipe pour ne pas se retrouver dans l'urgence. On a mis dix ans pour monter ce projet", explique Jean-François Bloc, maire de Quiberville. Impuissante face aux risques de submersion, la commune laissera entrer la mer dans la vallée lors des grandes marrées. Elle va même faciliter l'écoulement du fleuve de la Seine en agrandissant le passage. L'objectif est aussi de retrouver un espace naturel pour les plantes et les animaux. Les relocalisations comme celles-ci devraient se multiplier sur le littoral. Ce serait l'unique solution viable sur le long terme face à la montée des eaux. TF1 | Reportage A. Lebranchu, M. Stiti, A. Santos