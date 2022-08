Montgolfière : vol au-dessus des "Mille Étangs"

À la première lueur de l'aube, quand le soleil réveille la forêt, il n'y a pas un bruit, sauf celui de la montgolfière. En prenant de la hauteur et en flottant dans les airs pour admirer le décor au-dessus des arbres, les étangs et quelques rares maisons se dévoilent. Une exploration depuis le calme de la nacelle. Jean Becker pilote sa montgolfière au-dessus du plateau des Mille Étangs depuis 30 ans. Lui, qui a volé partout dans le monde, y retrouve les paysages du Grand Nord. On surnomme d'ailleurs cette région, la petite Finlande. C'est pour ses nombreux points d'eau que le plateau des Mille Étangs porte ce nom. Il y en a en fait un peu moins, 850 environ, dont certains creusés par les moines au Moyen Âge. Ils servaient à l'époque de réserve de poissons. Tous sont actuellement privés. L'un d'entre eux appartient à la famille de Nicolas Gavoille depuis trois générations. Sa passion pour la pêche lui vient de son grand-père. Il la partage actuellement avec des adolescents venus de tout l'Hexagone. La suite dans le reportage en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Payró, G. Martin, E. Schings