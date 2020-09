Montmartre semble vide sans ses touristes

Si cet été, les régions françaises s'en sont bien sortis en termes de tourisme, ce n'est pas le cas de Paris. La capitale n'a en effet jamais connu une telle situation, la majorité de ses visiteurs étant des étrangers. De tous les quartiers de Paris, Montmartre est de loin le plus dépendant des touristes. Ils sont 12 millions chaque année à s'y rendre. Mais le quartier est aujourd'hui quasi désert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.