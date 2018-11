Montmartre : des tableaux au-dessus de tout soupçon ?

Eux sont encore réalisés à la main. Et c'est ce qui fait tout leur charme. Depuis des années, les tableaux de la place du Tertre à Montmartre font le bonheur de milliers de touristes. Malheureusement, ces souvenirs de notre pays ne sont pas toujours si authentiques qu'on le pense. Certains sont peints par des artistes qui n'ont jamais vu la tour Eiffel de leurs yeux. Alors, qui sont-ils ? Et comment font-ils pour vendre leurs travaux chez nous ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.