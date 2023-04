Montréal : au cœur de la tempête de glace

Sous le poids de la glace, les arbres se brisent comme du verre, devenant des dangers permanents pour les piétons. Une passante dit que les arbres s’écrasaient et craquaient tout autour d’elle violemment et que le transformateur à l’arrière a explosé, touchant ainsi un arbre. Quand elles ne sont pas bloquées par des arbres tombés, les rues sont jonchées de branches. Une intense tempête de pluie verglaçante a frappée une partie du Québec et de la région voisine de l’Ontario. Un vent polaire, des températures autour de zéro et toute la région s'est retrouvée recouverte d’une épaisse couche de glace, jusqu’à 40 millimètres par endroit, dans Montréal. Des conséquences parfois très concrètes et des conditions qui ont aussi eu raison d’une grande partie du réseau électrique. Hier, 1 200 000 foyers et commerces ont été privés de courant et encore 650 000 aujourd’hui dans le nord. Deux personnes ont été tuées par des chutes de branches. Face à cette tempête, la pire depuis 1998, plusieurs villes décrètent l’état d’urgence et ouvrent des centres d’hébergement. "Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article" TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien